Zagarolo aggrappato a Di Mugno: «Contento del mio inizio d’anno»

di Tiziano Pompili

Un gol (su calcio di rigore) alla prima di campionato sul campo dell’Accademia, un altro spettacolare (tra l’altro realizzato in extremis) nel match di ieri di Coppa in casa del Cervaro. In entrambi i casi i sigilli di Mirco Di Mugno, attaccante classe 1985, sono valsi preziosi 1-1. «Sono contento del mio inizio di stagione e soprattutto di aver regalato risultati preziosi alla mia squadra – dice l’ex punta di Poli e Vicovaro – Il gol di Coppa, poi, è stato particolarmente bello: un tiro di controbalzo di prima intenzione che si è infilato al set e ci ha permesso di riacciuffare il pari al 95’. In generale due partite che hanno testimoniato che l’Atletico Zagarolo può stare in questa categoria».



Di Mugno ha cominciato nella maniera che più gli piace: facendo gol. «Sono rimasto male per come è finita col Vicovaro: avevo segnato 16 gol in campionato nella passata stagione dopo che ero stato fermo per un infortunio al ginocchio. Pensavo di poter meritare quantomeno una chiamata a fine stagione, invece le nostre strade si sono separate. Ho avuto più di qualche proposta, ma ho scelto Zagarolo perchè questa società ha dimostrato di volermi. Qui c’è un ambiente tranquillo e cercheremo di raggiungere l’obiettivo stagionale che è quello della salvezza».



La squadra di mister Facchi punta forte sulla sua esperienza. «Assieme a Gimelli probabilmente sono quello più esperto. So di dover fare gol, ma è quello che mi riesce meglio e non ho paura di questa responsabilità». Domenica è di nuovo tempo di campionato. «Ospiteremo il Licenza che è una buona squadra: in estate si sono rinforzati e in porta gioca il mio amico Fasoli che a dispetto dell’età (è un classe 1971) sa ancora il fatto suo. Ma domenica spero di riuscire a fargli gol» conclude Di Mugno.

