Zagarolo avanti pure in Coppa Salvati tris: «Avevo fatto il quarto»

di Tiziano Pompili

E’ un avvio di stagione strepitoso per l’Atletico Zagarolo. La squadra di mister Francesco Facchi, dopo aver sbancato il campo dell’ex capolista Riano ed essersi issato in vetta al girone B di Promozione assieme a Cantalice e Giardinetti, ha pure strappato il pass nel turno preliminare di Coppa. Dopo l’1-1 esterno della gara d’andata, l’Atletico Zagarolo ha travolto per 5-0 l’Atletico Cervaro nel match di ritorno tra le mura amiche. A fare la parte del leone è stato il “vice-Di Mugno”, vale a dire l’attaccante classe 1996 Luca Salvati autore di una strepitosa tripletta.



«Una splendida giornata dal punto di vista di squadra e ovviamente personale. E pensare che mi è stato annullato un altro gol regolarissimo» dice la giovane punta che fece un campionato di Promozione a Olevano qualche anno fa. «Sto dimostrando di poter giocare in questa categoria e questa è la mia soddisfazione maggiore» dice Salvati che davanti a sé si trova un calciatore di grande esperienza e classe come Di Mugno. «Da Mirco posso solo imparare, cerco di “rubarne” qualche trucco del mestiere in allenamento e in partita e tra l’altro con lui mi trovo bene anche fuori dal campo. Ma sono convinto che possiamo giocare anche assieme e cercherò di convincere il mister con altre buone prestazioni».



Salvati ha già segnato una doppietta pure in campionato (col Licenza) e con il tris di Coppa potrebbe aver guadagnato una maglia da titolare nell’atteso match di domenica contro il Giardinetti. «Sarà un’altra partita importante. Il nostro inizio di stagione? Non ce lo aspettavamo, ma è meritatissimo: abbiamo una squadra forte e siamo curiosi di vedere al cospetto delle squadre più importanti di questo girone quali saranno le nostre risposte».

