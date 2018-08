Zagarolo prova a rialzare la testa. Di Pinto: «Ora salvezza tranquilla»

di Tiziano Pompili

E’ stata una delle ultime ammesse al prossimo campionato di Promozione. Pur non avendone diritto, l’Atletico Zagarolo (finito terzo dietro a Giardinetti e Roma VIII nel girone G della Prima categoria) aveva comunque fatto domanda di ammissione e ieri il Comitato ha ufficializzato il suo ripescaggio. Che la società del presidente Roberto Parchetti ci credesse, però, era abbastanza evidente dai movimenti di mercato già effettuati: gente come il bomber Di Mugno (valanghe di gol tra Poli e Vicovaro nelle ultime stagioni), del centrocampista Pasquazi (ex Cavese, nella foto) e del difensore Gimelli (dall’Atletico Torrenova) difficilmente avrebbe accettato di giocare in Prima categoria.



«Speravamo in questo ripescaggio – commenta il direttore sportivo Massimiliano Di Pinto – D’altronde la Roma VIII è stata esclusa dalle graduatorie per via delle note questioni disciplinari e quindi noi ci volevamo far trovare pronti. La squadra sarebbe stata la medesima anche in Prima, ovviamente in quel caso con il dichiarato obiettivo di vincere». Dopo nove anni la città di Zagarolo, dalla squadra che allora militò addirittura in serie D, torna in una categoria “che conta”: «Questa società ha voglia di crescere e di uscire anche dai propri confini cittadini. Oltre alla Promozione, avremo anche la Juniores e gli Allievi regionali e quindi dobbiamo continuare il lavoro iniziato dalla società».



Il gruppo, che sarà allenato dal confermatissimo Francesco Facchi, inizierà la preparazione il prossimo 10 agosto e poi sosterrà un tour de force di amichevoli dopo Ferragosto. «Giocheremo il 16 a Ferentino, il 18 con il Santa Marinella e il 19 contro l’Atletico Lariano. E’ importante giocare e capire eventualmente dove correggere l’organico di cui, comunque, al momento siamo molto soddisfatti. L’obiettivo è quello di ottenere la salvezza nel modo più rapido possibile, poi se arriverà qualcosa di più tanto di guadagnato».

