Il Real pensa alla Juve: Zidane esclude Ronaldo

Zinedine Zidane ha la testa alla Juventus e, fra i convocati per la sfida di domani nelle Canarie contro il Las Palmas, non ha inserito Cristiano Ronaldo, che rimarrà dunque a casa ad allenarsi, assieme a Sergio Ramos, Carvajal e Kroos. In dubbio anche il portiere Keylor Navas e Isco, uscito malconcio dalla sfida contro l'Argentina. I 15 punti di distacco dal Barcellona, avviato verso la vittoria nella Liga, inducono Zidane a usare cautela e a far riposare quei giocatori che, nei giorni scorsi, sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. L'operazione-Juventus, dalle parti della 'Casa blancà è già cominciata.

