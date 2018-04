Zoff il doppio ex: «Grande Napoli non ha lasciato spazio alla Juventus»

di Redazione Sport

«Grande Napoli, non ha permesso alla Juventus di esprimersi»: così Dino Zoff intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport', ha commentato la partitissima di ieri sera vinta dal Napoli in casa dei bianconeri. Secondo Zoff «non è detto che la Juve sia stata »rinunciataria, bisogna vedere se poteva fare diversamente. Io credo che gli altri non le permettevano di partire. Il Napoli è stato più squadra«. Per vincere lo scudetto a questo punto la Juventus -dice l'ex campione del mondo- «deve tirar fuori il timbro Juve proprio alla grande. Si deve mettere alle spalle le due prestazioni di Madrid, dove è stata ottima, e quella di ieri sera. Ma la Juve ha vinto partite anche all'ultimo minuto, come con la Lazio. Ieri l'ha persa». L'ex portiere di Napoli e Juventus non si sbilancia su quel che potrà accadere nelle prossime 4 e ultime partite di campionato: «sono momenti difficili quando l'avversario in rimonta si avvicina, se hai birra la reazione è più spontanea. Il calendario favorisce i bianconeri, ma non darei tutto per scontato». Infine, Dybala, ieri non alla sua migliore prestazione: «a volte si hanno delle pause -dice Zoff- anche Messi a Roma non è che abbia fatto molto. Ci sono delle pause, poi magari sono capaci di tirar fuori il numero, come lui ha fatto contro la Lazio, forse doveva avere un pò di convinzione in più».

