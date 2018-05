Zoff rincuora Donnarumma: «Stia tranquillo, il futuro è suo»

«Incidenti di percorso, febbri di crescita. Qualche 'paperà fa parte del bagaglio di ogni portiere, figuriamoci a 19 anni». Dino Zoff ieri sera era all'Olimpico per la finale di Coppa Italia ed ha visto con i propri occhi Gianluigi Donnarumma compiere un paio di prodezze, ma anche altrettanti gravi errori, pagati dal Milan con il secondo e terzo gol della Juventus, sui quattro incassati. Ma per il grande ex bianconero e della Nazionale, «Gigio deve vivere tranquillo: il futuro è suo, ha tutte le qualità per fare bene». Solo un consiglio Zoff si sente di dispensare al giovane rossonero: «Cerchi di tenersi fuori dal vortice del calciomercato, evitare i tira e molla della scorsa estate. In questo procuratore e la famiglia devono proteggerlo di più».

