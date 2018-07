L'Atalanta sfoltisce la rosa: Haas al Palermo, Cabezas al Fluminense

L'Atalanta sfoltisce la rosa. Alla vigilia del preliminare di Europa League contro il Sarajevo, i nerazzurri annunciano una doppia cessione. Il centrocampista svizzero Nicolas Haas passa al Palermo con la formula del prestito secco. Il 22enne elvetico, Nazionale Under 21 del suo Paese, è reduce da una stagione con 9 presenze in A, solo a Torino con la Juventus (14 marzo) nell'undici iniziale, più 2 in Coppa Italia con Sassuolo (da titolare) e Napoli. Il giocatore aveva già raggiunto ieri nel tardo pomeriggio il ritiro rosanero di Sappada. L'altra cessione riguarda il nazionale ecuadoriano Bryan Cabezas al Fluminense. I brasiliani ottengono il diritto di riscatto per l'esterno alto mancino classe '97, 1 sola presenza in serie A il 15 aprile 2017 sul campo della Roma, nell'ultima stagione inizialmente al Panathinaikos in Grecia (14 presenze e 2 reti, nei preliminari di Europa League) e dal 31 gennaio all'Avellino (6 partite).

