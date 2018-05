L'Atletico Madrid pensa ad Aguero per il dopo Griezmann

Sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda l'avventura del 'piccolo diavolò Antoine Griezmann con l'Atletico Madrid. Ne è convinta la stampa spagnola che dà ormai per certa la partenza del centrocampista offensivo francese in direzione Barcellona. A quanto riporta 'Marcà i 'colchoneros' sarebbero già al lavoro per trovare un degno sostituto del nazionale transalpino, e la soluzione individuata è quella di Sergio Aguero. Quello del giocatore argentino sarebbe un ritorno a Madrid dopo l'esperienza positiva con la maglia biancorossa durata 5 stagioni, dal 2006 al 2011, periodo in cui il 'Kun' Aguero segnò 74 reti in 175 partite. In forze al Manchester City dal 2011, al 30enne argentino dopo il Mondiale di Russia non spiacerebbe cambiare aria, magari giocandosi la carta del ritorno nel club che lo ha consacrato a livello internazionale.

