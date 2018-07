Balotelli al Marsiglia di Garcia. Mazzitelli firma con il Genoa, La Gumina all'Empoli

di Eleonora Trotta

Fumata bianca: Mario Balotelli ha trovato l’accordo biennale con l’Olympique Marsiglia, dopo un lungo corteggiamento. Sorride Rudi Garcia, l’ex tecnico della Roma aveva chiesto al suo club già a maggio di ingaggiare il centravanti della Nazionale, che rimane così in Francia dove, tra l'altro, sfiderà in campionato Buffon.









Il portiere 40enne è ufficialmente del Psg (1 anno con opzione per un'altra stagione): lunedì è prevista la sua presentazione, in grande stile. Nikola Kalinic sceglie invece la Liga e l’Atletico Madrid di Simeone. Raggiunta l'intesa economica, restano da definire le condizioni della formula del trasferimento (prestito con obbligo di riscatto). Tornando in Italia, Mazzitelli, ex centrocampista della Roma, lascia il Sassuolo per il Genoa. Oggi il classe '95 ha firmato ufficialmente il contratto, in compagnia del presidente Preziosi e del suo agente, Gabriele Giuffrida. La Gumina sceglie infine l’Empoli: al Palermo 9 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA