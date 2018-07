Buffon, dalla Francia sicuri: lunedì l'annuncio al Psg

La Juventus che aspetta Cristiano Ronaldo si prepara a veder giocare Gianluigi Buffon con un'altra maglia. Il portiere, che ha dato l'addio alla maglia bianconera dopo diciassette anni, dovrebbe annunciare lunedì il suo approdo al Paris Saint Germain. Per il portiere, scrive Le Parisien si sta preparando una presentazione in grande stile, simile a quella che lo scorso anno ha accolto Neymar. Per il numero uno è pronto un contratto di un anno, con opzione per un'altra stagione. La scelta di annunciare l'ingaggio di Buffon nella giornata di lunedì, 9 luglio, non è causale: si tratta infatti dell'anniversario della vittoria Mondiale dell'Italia,

© RIPRODUZIONE RISERVATA