Bye bye Jorginho, De Laurentiis prenota Fabian Ruiz. E Lobotka conferma: "Voglio il Napoli"

di Eleonora Trotta

Grandi manovre a Napoli, in entrata e in uscita. Nelle prossime ore, il ds Giuntoli metterà a punto gli ultimi dettagli relativi all'affare Jorginho-City e, nel contempo, porterà avanti i contatti con l'entourage di Fabian Ruiz del Betis Siviglia. De Laurentiis vuole pagare la clausola di circa 30 milioni del centrocampista classe '96 che, con le sue prestazioni di forza e qualità, ha stregato pure il tecnico Carlo Ancelotti. Sondato lo scorso anno dalla Roma, il duttile talento spagnolo è considerato, insieme allo slovacco Lobotka, una delle primissime scelte del centrocampo azzurro. Ma per il calciatore del Celta Vigo ("Ho parlato con Hamsik, voglio il Napoli" la sua conferma a Pravda) permane ancora una distanza tra la richiesta di 45 e l'offerta di circa 30 milioni. Non va sottavalutata così la pista Seri, sul quale è forte il Chelsea, considerando che con la partenza del capitano azzurro i rinforzi a centrocampo saranno almeno due.



Tornando ai calciatori slovacchi, il difensore dell'Inter Skriniar interessa molto al Manchester United. Il club nerazzurro vorrebbe blindarlo con un importante rinnovo, ma José Mourinho ha intenzioni serie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA