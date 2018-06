Calciomercato: da Verdi a Politano, Napoli e Inter tornano al passato. Il Real tenta Allegri

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Ritorno al passato. Il calciomercato estivo (al via il 1 luglio, chiusura 17 agosto ore 20:00) ricalca quello di gennaio, con la caccia agli esterni d’attacco e ai corridori goleador. Ma a differenza della sessione precedente, le trattative impostate verranno chiuse e blindate, senza ulteriori rinvii. Al Napoli è bastato così riprendere in mano l’accordo con il Bologna sulla base di 23 milioni di euro più bonus, per sorpassare l’Inter e bloccare Simone Verdi. Cruciale il ruolo di Ancelotti: nei giorni scorsi, il tecnico azzurro ha chiamato l’attaccante rossoblu, per esporgli il progetto del club che prevede maggior turnover, rispetto alla gestione Sarri, e l'obiettivo di migliorare il percorso in Champions. Il sì definitivo del classe '92 - lusingato ancora da Luciano Spalletti - è nell’aria: ad attenderlo, un contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione con i bonus.

La società campana lavora su più tavoli. Il ds Giuntoli resta in contatto con l’entourage di Badelj (offerti quasi 3 milioni a stagione) e quello di Younes: l’esterno tedesco, lo scorso inverno protagonista di un giallo di calciomercato, è atteso a Dimaro in ritiro.

L’altro obiettivo di gennaio del Napoli, Matteo Politano, è invece al centro di una trattativa molto avviata tra l’Inter e il Sassuolo. La richiesta di 25 milioni può essera abbassata con l'inserimento di alcune contropartite tecniche, a partire da Pinamonti. Il Milan resta sullo sfondo, frenato però dalle pensati sanzioni Uefa in arrivo.



TENTAZIONE REAL

Intanto l'onda lunga dell'addio di Zidane al Real potrebbe arrivare fino a Torino. La Casa Blanca è alla ricerca del successore del tecnico più vincente nella storia recente, il nome di Massimiliano Allegri è nella ristretta cerchia dei possibili candidati, e nemmeno troppo defilato viste le difficoltà per arrivare a Pochettino (fresco di rinnovo fino al 2023 e senza clausola) e Klopp. La soluzione interna potrebbe rappresentare un'incognita vista la poca esperienza su panchine ad altissimo livello per Guti, Solari e Raul, una scommessa anche Cannavaro mentre Sarri (in attesa di segnali dal Chelsea) al momento è un'ipotesi che non sembra convincere Florentino Perez. Un mese fa sarebbe stato decisamente più facile convincere Max a prendere la via di Madrid, ma dopo il faccia a faccia con la dirigenza di qualche settimana fa l'allenatore livornese in scadenza nel 2020 sembra intenzionato a dare priorità al progetto bianconero. Ma il Real è un'occasione forse irripetibile, Allegri lo sa, e lo sa anche la Juventus.

