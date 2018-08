Calciomercato, alle 20.00 stop delle trattative. Segui la diretta

Per la prima volta il calciomercato si fermerà prima dell'inizio del campionato. Questa sera alle 20.00 lo stop alle trattative.



- 1045 Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Nantes del difensore franco-ivoriano Koffi Djidji.

- 10.30 Marchisio rescinde il contratto con la Juventus

- 10.15 la Sampdoria sta per chiudere con Zaza, contratto di 4 anni

- 9.30 il Torino vicino alla conclusione per Soriano

