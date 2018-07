Calciomercato, Sarri fa la spesa: Bonucci prepara le valigie

di Eleonora Trotta

Siamo all'ultima curva e agli annunci. Il Napoli depositerà in settimana il contratto triennale di Ancelotti e comunicherà l'esonero formale di Maurizio Sarri. Poi il Chelsea richiamerà De Laurentiis per la risoluzione del contratto del tecnico toscano, a fronte di un indennizzo di 4-5 milioni. Una volta definiti tutti gli step, l'ex allenatore azzurro potrà tornare a Londra per firmare l'accordo condiviso da tempo (biennale con opzione per un'altra stagione) e per dare un nuovo impulso alle operazioni di calciomercato. Due acquisti sono già stati prenotati: Daniele Rugani e il centrocampista russo Golovin. Molti altri sono in cantiere, a partire da Higuain.

VECCHI AMORI

Il difensore bianconero, allenato da Sarri ad Empoli, ha già detto sì alla proposta economica da 3,5 milioni a stagione, mentre la Juventus conta di incassarne 85-90 dalla sua cessione più quella dell'attaccante argentino. Sarà una settimana molto intensa per il Napoli. A Villa Stuart sono attesi per le visite mediche i due portieri Meret e Karnezis, Fabian Ruiz in uscita dal Betis Siviglia e il terzino Lainer, appena il Salisburgo darà il via libera. Il mercato in uscita verrà invece inaugurato con la vendita di Jorginho al City. Il Milan potrebbe salutare intanto Bonucci, corteggiato da Psg e United e Kalinic, obiettivo concreto dell'Atletico Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA