Milan, il futuro di Bonucci nelle prossime 48 ore. L'Inter valuta Vidal

Il nuovo corso del Milan comincia con le cessioni, ma si tratta soprattutto di esuberi visto che Kalinic e Bacca non rientrano più nei piani tecnici e dalla loro cessione arriveranno i mezzi freschi per piazzare il colpo in avanti (Morata o Falcao, oltre ai sogni Higuain e Immobile). Entro 24-48 si saprà invece se Bonucci proseguirà l'avventura in rossonero o dirà alle avances del Psg, pronto a offrire 35 mln ai rossoneri. Sull'altra sponda meneghina invece l'Inter non molla Vrsaljko (ma l'Atletico non recede dalla richiesta di 25 mln) e, secondo Sport Mediaset, sarebbe pronta a fare un'offerta al Bayern Monaco per Arturo Vidal, nell'ordine dei 23-24 mln. L'alternativa potrebbe essere Paredes che Spalletti conosce bene.



Il Torino deve puntellare la difesa e oltre al solito Juan Jesus, spuntano adesso i nomi di Ferrari (Sassuolo) e Britos (Watford). In casa Napoli, il presidente De Laurentiis conferma il no a Benzema («Non fa per noi, ma chiedo scusa se ho mancato di rispetto», ha detto oggi) mentre in difesa, oltre ai soliti nomi per la fascia (Arias, Lainer e Sabaly), la novità è rappresentata da Digne, ex Roma e ora al Barcellona, che potrebbe essere l'alternativa a Ghoulam o il suo eventuale sostituto. La Juventus, dopo il colpaccio CR7 deve adesso pensare ad arginare le richieste per i suoi gioielli: per Alex Sandro la richiesta è di 50 mln (nel caso partisse i bianconeri pronti a gettarsi di Alex Telles, ex Inter, oggi al Porto), mentre in entrata tutto dipende da Pjanic. Se il bosniaco dovesse salutare (interessa Barça, City e Chelsea), allora i bianconeri potrebbero virare su Rabiot (che verrebbe sostituto al Psg da Kantè) che ha costi più contenuti di Pogba visto che fra un anno va in scadenza. Godin o Savic l'eventuale innesto in difesa se Rugani dovesse ricongiungersi con Sarri. Tempi più lunghi invece per Higuain, la cui partenza per Londra (Chelsea) resta condizionata prima dalla cessione di Morata da parte dei Blues. Favilli intanto va al Genoa, interessato anche al croato Pjaca (la Juve chiede 20 mln), sul quale ci sono anche Samp e Fiorentina.



Hallfredsson dell'Udinese è il nome nuovo per il centrocampo del Frosinone, mentre l'Atalanta ha raggiunto l'accordo col Chelsea per Pasalic. Monchi ha ormai chiuso l'acquisto del promettentissimo brasiliano Malcom (ballano un paio di mln col Bordeaux, facilmente “aggirabili” con i bonus) dopo di che, forte anche del tesoretto incassato con Alisson, cercherà di fare un ultimo sforzo per regalare a Di Francesco un centrocampista centrale (N'Zonzi il preferito). In uscita Defrel (Samp o Premier) e uno tra Perotti (che ha richieste in Liga) ed El Shaarawy (piace alla Fiorentina come alternativa a Pjaca). Resta poi da sistemare il ruolo del portiere titolare con Olsen sempre più in pole (Areola potrebbe finire al Chelsea). In casa lazio tiene banco il dopo-felipe anderson: i nomi sul taccuino di tare sono diversi (Perez, Gomez, Meza, Ramires, Correa, Iwobi), diversi tra loro per prezzo ed età, parametri che in casa biancazzurra sono da sempre paletti imprescindibili. Molto dipenderà anche dall'eventuale uscita di Milinkovic-Savic che interessa molti top club e che ha un valore di mercato superiore ai 100 mln.

