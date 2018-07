Niente Real, Hazard resta al Chelsea: Abramovich alza l'ingaggio

Eden Hazard non lascerà il Chelsea per vestire la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, non è disposto a pagare i circa 200 milioni chiesti da Roman Abramovich per lasciar partire l'asso belga, protagonista assoluto ai recenti Mondiali in Russia. La dirigenza Blues piuttosto aumenterà l'ingaggio ad Hazard, il cui contratto scade nel 2020, elevandolo a 17,5 milioni di euro netti a stagione. La permanenza a Stamford Bridge del fantasista, tuttavia, non è solo legata ai soldi: il nuovo allenatore Maurizio Sarri, infatti, vuole trasformare Hazard nel giocatore più importante della squadra, al punto da affidargli la fascia di capitano, invece di farla indossare a giocatori esperti come Gary Cahill o Casar Azpilicueta. Nella prima amichevole dell'era Sarri, Cesc Fabregas è stato il capitano del Chelsea, ma si prevede che il prossimo possa essere proprio Hazard, quando tornerà a disposizione del tecnico.

