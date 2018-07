Chelsea, dopo Sarri c'è Jorginho: contratto fino al 2023

Il giorno degli annunci al Chelsea. Dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l'arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano proveniente dal Napoli per una cifra che non è stata resa nota. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, che quindi scadrà a giugno del 2023, e come numero di maglia avrà il 5.



«Sono entusiasta di approdare al Chelsea, non è facile far parte di una squadra come questa ed è per tale motivo che sono molto contento - spiega l'ex giocatore del Napoli -. Sono onorato di poter giocare in Premier e in un club che ti mette nelle condizioni per esprimerti al massimo e vincere».

