Cristiano Ronaldo in vacanza in Grecia, pronto a partire per Torino

di Alberto Mauro

Il countdown è partito, Cristiano Ronaldo ha fretta di Juve, dalle vacanze in famiglia blindatissime in Grecia (dove in qualsiasi momento può salire su un jet privato) è in costante contatto con il suo agente Mendes per gli aggiornamenti sulla trattativa. L’intesa totale con Agnelli, sulla base di 30 milioni a stagione per i prossimi quattro anni (si parla di un accordo già firmato in mano alla Juve), è stata raggiunta da tempo, ora rimane da gestire il fronte più caldo, quello Real. Perez intanto ha convocato il consiglio di amministrazione del club per martedì: all’ordine del giorno la cessione di CR7. Un divorzio spinoso, del quale il presidente vuole che sia l’attaccante ad assumersi pubblicamente ogni responsabilità. La fiducia della Juve ha basi solide, Marotta e Paratici - ai quali è stato imposto il silenzio assoluto - aspettano segnali da Madrid per l’ultimo passo: il sì di Perez all’offerta da 100 milioni, ritoccabile verso l’alto fino a 120-130. Poi saranno da definire gli accordi di sponsorizzazione Nike (Ronaldo) - Adidas (Juve).

