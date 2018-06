Da Alisson a Cristiano Ronaldo: sarà il Mondiale a dettare i tempi del calciomercato

di Eleonora Trotta

Sarà l'orologio del Mondiale a dettare i tempi del calciomercato e ad innescare reazioni a catena in tutti ruoli. Da Alisson a Cristiano Ronaldo, passando per Higuain, Pogba, Milinkovic Savic, Neymar e Hazard: sono di primissima fascia i protagonisti che incroceranno le prestazioni del campo con le trattative al tavolo degli affari. Il giro dei portieri potrebbe partire addirittura a stretto giro.

Perché Alisson, in campo domenica contro la Svizzera, con le sue dichiarazioni («Credo che tutto si risolva prima del Mondiale ed è quello che voglio, altrimenti se ne parlerà dopo») ha voluto mettere pressione un po' a tutti: a Liverpool, Real Madrid, Chelsea e Roma. Durante l'incontro della scorsa settimana, i Reds hanno ribadito all'entourage del brasiliano di considerarlo la prima scelta per il post Karius. Ma il club giallorosso, che gli ha offerto un prolungamento da circa 3,5 milioni a stagione, spera di discutere il suo futuro solo al termine della kermesse russa, confidando in una crescita dell'attuale valore di 70 milioni.

A centrocampo, i giochi dipenderanno invece dalle decisioni di Pogba (Francia) e Milinkovic Savic (Serbia). Il talento della Lazio viene stimato sui 150 milioni, una cifra considerata fuori mercato dalla Juventus, arrivata ad offrirne 70 milioni più due contropartite tecniche, ma raggiungibile da Real (sulle tracce anche di Hazard, Belgio) e Psg.

