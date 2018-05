Da Cristiano Ronaldo a Lewandowski, Higuain e Icardi: le grandi manovre del calciomercato

di Eleonora Trotta

Lo spartito del calcio europeo verrà riscritto. È tempo di valzer per i bomber, è l'ora di una nuova ondata di milioni, che potrebbe frantumare il record degli investimenti della scorsa estate. Cristiano Ronaldo, Higuain, Icardi, Benzema, Griezmann, Jorginho (manca solo la firma con il City, affare in dirittura d'arrivo), Lewandowski, Morata ma anche Cavani sono tutti in vetrina. Partiamo da Cr7. Le sue dichiarazioni dopo la vittoria della Champions League («È stato bello giocare nel Real») hanno ribaltato la scena, fino a quel momento occupata dall'autore della doppietta contro il Liverpool, Gareth Bale, e riposizionato i riflettori sul suo futuro. Il quadro non cambia. Il campione portoghese è scontento del suo ingaggio (21 milioni annui), per lui è un'umiliazione percepire la metà di Messi e 10 milioni in meno rispetto a Neymar. Per questo ha cestinato la proposta del presidente Perez sulla base di un prolungamento da 30 milioni a stagione. Pretende molto di più e, soprattutto, chiede che sia il Real a saldare il suo debito con il fisco. Ecco che il Psg, dopo aver inviato una proposta al giocatore da 45 milioni a stagione, si è sentito autorizzato a spedirne un'altra da 180 alle merengues. Poco per la società campione d'Europa, disposta a trattare la cessione di Ronaldo solo se verrà coinvolto Neymar in un maxi-scambio.

ADDIO AL BAYERN

Non va trascurato neanche un possibile ritorno della stella lusitana al Manchester United da Mourinho, i cui interessi sono sempre gestiti dallo stesso agente, Mendes. A sponsorizzare la soluzione inglese ha pensato proprio la mamma di Cr7: «Psg? Ma dice a Sfr Sport- io preferirei United». Insomma la società parigina non appare sazia, sebbene ci siano l'ostacolo del fair play finanziario, la rata di Mbappé e una lunga lista di cedibili da piazzare. A Monaco, invece, tiene banco il caso Lewandowski. Il centravanti polacco ha rotto con il Bayern, affidando, nei mesi scorsi, la gestione dei suoi interessi al potente agente Zahavi: punta al Real, senza escludere una nuova sfida in Premier o al Psg. Ma sarà Londra la capitale dei bomber, dove il Chelsea cerca l'attaccante ideale per Sarri.

INTRIGO ICARDI

L'identikit porta a Higuain, scaricato dalla Juve e in stretto contatto con il tecnico 59enne, ma i Blues non sono abituati a fare follie per i calciatori 30enni ben stipendiati. Così, viene monitorato anche Icardi, primissima scelta del ds bianconero Paratici, e obiettivo dell'allenatore già a Napoli. L'argentino aspetta una chiamata dall'Inter per discutere del prolungamento (ha una clausola da 110 milioni valida solo per l'estero) e della sua richiesta da 8 milioni a stagione. Cifre che la Juve e i club stranieri non avrebbero problemi a corrispondergli. Infine, vuole lasciare il Chelsea, Morata. Lo spagnolo sogna un ritorno a Torino e valuta le offerte di Milan e Inter, con l'Atletico Madrid (interessato anche a Cavani) sulla corsia di sorpasso grazie all'assegno di 60 milioni. I soldi dovrebbero arrivare dalla clausola di 100 milioni di Griezmann, annunciato al Barcellona e tentato dai Red Devils. Ed è solo un anticipo della colonna sonora estiva...

