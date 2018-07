Defrel-Samp, affare in chiusura. Napoli: scatto per Arias, ma il Psv prende tempo

di Eleonora Trotta

Il Napoli si avvicina a Santiago Arias, terzino colombiano del Psv Eindhoven. I contatti proseguono e si intensificano per trovare l'intesa ma, considerando anche l'interesse di altri club, serve pazienza: la società olandese non ha fretta e spera nel rilancio del presidente De Laurentiis, fermo a 9,5 più bonus a fronte di una richiesta di 15.

Il club azzurro non molla così le alternative. Tra le più interessanti c'è ancora Sabaly del Bordeaux.

Intanto la Sampdoria accelera per Gregoire Defrel. I doriani sono a colloquio con l'entourage dell'attaccante giallorosso per trovare la formula che possa soddisfare tutti, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Il segnale positivo per la Doria è che la Roma, che inizialmente lo aveva inserito tra i convocati per la tournée americana, lo abbia depennato dalla lista in serata. I blucerchiati trattano anche il croato Marko Pjaca (Juventus), ma il sorpasso sulla Fiorentina, da tempo interessata al calciatore, non è ancora riuscito. Il Genoa è alla finestra: le prossime ore saranno decisive.



© RIPRODUZIONE RISERVATA