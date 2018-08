France Football, anche Psg e Monaco su N'Zonzi

di Redazione Sport

Non c'è solo la Roma su Steven N'Zonzi, il centrocampista francese fresco campione del mondo, in uscita dal club andaluso. Secondo France Football, nelle ultime ore anche Psg e Monaco hanno chiesto informazioni sul trentenne ex di Blackburn e Stoke City che ha già manifestato al suo club la voglia di andarsene per fare nuove esperienze. Il Psg, scrive l'autorevole rivista francese, «aveva già cercato N'Zonzi nell'estate del 2017 e adesso il ds Antero Henrique ci sta riprovando, con il giocatore che sarebbe molto sensibile alla prospettiva di giocare a Parigi, dove potrebbe trovare i suoi compagni di nazionale Mbappé, Kimpembe e Areola. Ma sul centrocampista nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche il Monaco, rimasto 'orfanò di Fabinho e Moutinho e che ha bisogno di calciatori esperti per far crescere i suoi giovani talenti. Finanziariamente - aggiunge France Football - il Monaco non avrebbe problemi finanziari per cercare di 'attrarrè il campione del mondo. Ma attenzione, perché il profilo del giocatore soddisfa anche altre altre squadre europee, come la Roma e il Barcellona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA