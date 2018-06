Francia, l'Olympique Marsiglia punta Balotelli

di Redazione Sport

L'Olympique Marsiglia al lavoro per strappare al Nizza Mario Balotelli. È l'indiscrezione di mercato pubblicata su 'L'Equipè secondo cui il direttore sportivo dell'OM, Andoni Zubizarreta, sta lavorando per rafforzare il reparto d'attacco del club uscito sconfitto nella finale di Europa League contro l'Atletico Madrid. Gli importanti contratti di sponsorizzazione permettono al Marsiglia spazi di manovra anche se il neo allenatore dei nizzardi, Patrick Vieira, proverà in tutti i modi a convincere 'Super Mariò a restare visto il supporto di gol, 26, dato quest'anno al Nizza.

