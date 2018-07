Higuain-Milan, trattativa a oltranza: nodo buonuscita. Marotta: «Tutto fatto? Mica tanto»

di Eleonora Trotta

Doveva chiudersi oggi il maxi affare, con il coinvolgimento di Higuain, Caldara e Bonucci, sull'asse Torino-Milano. Ma non è stata ancora trovata l'intesa sul contratto del Pipita, che pretende una buonuscita prima di lasciare la Juventus. La trattativa è a oltranza, sono previsti nuovi contatti tra tutte le componenti anche nelle prossime ore. Lunedì notte, Leonardo ha ottenuto il via libera del bomber 30enne al trasferimento.



Oggi il dt brasiliano ha incontrato Marotta che, nel pomeriggio, ha avuto pure un lungo colloquio con l'agente dell'attaccante, Nicolas. Al termine del vertice, il dg bianconero ha commentato così il passaggio di Higuain al Milan: «Tutto fatto? Mica tanto».



Intanto Leonardo Bonucci ha ribadito ai suoi attuali compagni che il suo ritorno alla Juve è imminente. E per l'operazione 'come back' si è ridotto anche del 20% l'attuale ingaggio da 8 milioni di euro. Infine Beppe Riso, agente di Caldara, è stato avvistato a Casa Milan per definire il contratto del suo assistito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA