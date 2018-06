Il Napoli chiude la porta: presi Meret e Karnezis

di Eleonora Trotta

La Ville Lumière splende di una nuova luce: a giorni il Psg annuncerà l’ingaggio di Gianlugi Buffon. Un evento, l’evento estivo, come sussurrano fonti vicine al club parigino, elettrizzato per aver centrato un colpo definito sensazionale. Con lo sbarco dell’ex capitano bianconero, la società francese è convinta infatti di essersi assicurata sia un campione tra i pali sia un leader all’interno dello spogliatoio. Precisamente, quel capo carismatico che mancava all’interno di un gruppo stellato senza un punto di riferimento.



L’operazione, conclusa a metà maggio, è stata lampo. Al Khelaifi ha proposto al calciatore (40anni lo scorso 28 gennaio) un contratto biennale a circa 4 milioni a stagione, ma alla fine si dovrebbe prediligere l’accordo di un anno più opzione per il secondo. Buffon è pronto a rivivere l’adrenalina della competizione, dopo l’addio alla Juve. E a Parigi si presenterà in ottima forma: anche in vacanza, ha seguito un programma di allenamento. Il Psg farà Buffon il testimonial del club, in campo e fuori; rimandato invece il discorso pubblicitario relativo ai Mondiali del 2022 in Qatar.



PACCHETTO

I portieri restano tra i protagonisti del calciomercato di giugno. E finalmente anche il Napoli avrà il suo titolare tra i pali: la doppia operazione Meret più Karnezis è all’ultima curva, c’è l’accordo sulla base di 27,5 milioni tra fisso e bonus per i due giocatori dell’Udinese. In questi giorni, De Laurentiis e il suo consueto partner d’affari, Pozzo, si incontreranno per mettere nero su bianco. In via di definizione pure l’accordo del 21enne ex Spal: cinque anni di contratto, stipendio da 1,5 milioni a stagione a salire più i premi. Parallelamente, il club azzurro (che ieri ha ufficializzato il rinnovo di Albiol fino al 2021) porta avanti la trattativa Lainer (12 i milioni promessi al Salisburgo). Ore caldissime anche a Milano, dove è atteso Matteo Politano. L’attaccante esterno ex Roma è stato bloccato dall’Inter, in parola con il Sassuolo dopo una lunghissima trattativa (27-28 milioni con il cartellino di Odgaard) entrata nel vivo già un mese fa. Il Milan intanto batte un colpetto: il fantasista croato Halilovic ha svolto ieri le visite mediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA