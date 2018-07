Inghilterra, â€‹Thierry Henry è il nuovo allenatore dell'Aston Villa

Thierry Henry è il nuovo allenatore dell'Aston Villa. L'ex attaccante francese, che nell'ultimo Mondiale ha fatto da assistente al ct belga Martinez, è alla prima esperienza da tecnico. Henry, campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000 con la maglia della Francia, ha raggiunto l'accordo con il club di Birmingham, che milita in Championship, la Serie B inglese. Gli fa spazio Steve Bruce che, nella passata stagione, ha condotto i 'Villans' fino alla finale dei play-off, prima di arrendersi ai londinesi del Fulham. La situazione di Henry con l'Aston Villa, che nel 1982 vinse anche una Coppa dei Campioni, ricorda quella di pochi giorni fa tra Sarri e il Chelsea, già d'accordo mentre Antonio Conte dirigeva ancora gli allenamenti dei 'Blues'. Il club, infatti, deve ancora perfezionare i dettagli per l'addio a Bruce, poi Henry, ex stella dell'Arsenal per diversi anni in Premier, potrà prendersi la panchina.

