Inter, arriva Politano: oggi le visite mediche. Juventus beffata: Golovin dice sì al Chelsea

di Eleonora Trotta

Matteo Politano, esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il mese scorso, è stato chiuso con successo ieri: operazione da 27 milioni tra prestito e riscatto con l'inserimento di Odgaard (il baby attaccante è ha incontrato stamane il Sassuolo insieme al suo agente). L'ex Roma corona così il suo sogno di giocare in una big, dopo il passaggio sfumato al Napoli, con un bagaglio di rimpianti, a gennaio.

A proposito di colpi svaniti, il Chelsea ha messo le mani su Golovin, a lungo inseguito dalla Juve ma per il quale i Blues vantano una corsia privilegiata. Il patron Abramovich ha chiesto ai suoi uomini di concludere in tempi brevi la trattativa per il suo connazionale, iniziata nelle scorse settimane, e di accontentare ll Cska che aveva fissato a 25-30 milioni il prezzo del suo gioiellino. La Juventus si era spinta fino a 20 milioni. Sorride anche Maurizio Sarri, prossimo tecnico del Chelsea e storico estimatore di Golovin.

Intanto è tempo di cessioni a Torino: Mandragora verso l'Udinese (20 milioni con recompra fissata a 24); Cerri tra Genoa e Cagliari (13-15 milioni); Favilli richiesto dal Wolverhampton.





© RIPRODUZIONE RISERVATA