Inter, Keita ha firmato: «Ho sempre sognato questa squadra». Modric sempre più lontano

Ora è ufficiale: Keita Balde Diao è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, con un comunicato sul proprio sito: il 23enne attaccante senegalese, proveniente dal Monaco, «si trasferisce all'Inter in prestito annuale con opzione», si legge nella nota della società. «In bocca al lupo per questa avventura in nerazzurro!», conclude il club nel comunicato. La presentazione ufficiale avverrà dopo Ferragosto, ma comunque prima del debutto in campionato col Sassuolo.



«Sono molto contento di essere qui con la famiglia interista e darò tutto me stesso per fare contenti i tifosi. Giocare nell'Inter è uno dei miei sogni fin da quando ero piccolo». Sono queste le prime parole di Keita Balde Diao come giocatore dell'Inter. «Sono tornato in Italia con tanta voglia di giocare in un grandissimo club - ha proseguito il 23enne attaccante senegalese ai microfoni di InterTv -. Ho esperienza in campionato e voglio fare bene. I tifosi mi sono sempre piaciuti già quando ero qui in Italia, ora li ho dalla mia parte e spero di farli felici ogni domenica». «Icardi? Con Mauro ho passato anni al Barcellona, lo conosco da quando è un ragazzino e conosco anche il mister, per me è stato un grande supporto e mi ha voluto fortemente», ha concluso Keita.



C'è anche Luka Modric tra i 29 convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, in vista della Supercoppa Uefa contro l'Atletico di Madrid, in programma mercoledì sera a Tallin, in Estonia. Il nome del n.10 croato nell'elenco azzera o quasi le probabilità di vederlo cambiare maglia nella stagione entrante, con l'Inter diretta interessata.



