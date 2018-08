Inter, Keita ha firmato: oggi il primo allenamento in nerazzurro. Modric sempre più lontano

di Redazione Sport

Dopo l'arrivo ieri sera a Milano, oggi visite mediche e firma: Keita è un nuovo calciatore dell'Inter. Il contratto siglato nel pomeriggio lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni (1 di prestito +4).

Dopo il passaggio al centro del Coni di Milano per l'idoneità, Keita sarà ad Appiano per un primo allenamento con Perisic e Vrsaljko (il resto del gruppo è a riposo). La presentazione ufficiale avverrà dopo Ferragosto, ma comunque prima del debutto in campionato col Sassuolo.



C'è anche Luka Modric tra i 29 convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, in vista della Supercoppa Uefa contro l'Atletico di Madrid, in programma mercoledì sera a Tallin, in Estonia. Il nome del n.10 croato nell'elenco azzera o quasi le probabilità di vederlo cambiare maglia nella stagione entrante, con l'Inter diretta interessata.



