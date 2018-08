Inter, Lopetegui stoppa Modric: «Non ci sono dubbi: resta al Real Madrid»

Per alcuni quelli che comincia domani sarà la settimana decisiva, per altri non se ne farà nulla. Al centro della vicenda c'è Luka MODRIC, che tornando dalle ferie potrebbe chiedere ai dirigenti del Real di essere ceduto ma del quale i dirigenti del club pluricampione d'Europa non hanno intenzione di privarsi. Non solo loro, perché a mettere il veto è intervenuto il nuovo tecnico 'merenguè Julen Lopetegui: «Modric continuerà nel Real, non ci sono dubbi e lo voglio qui».

