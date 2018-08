Inter, è il Modric-day: oggi il vertice con il Real. Milan, incontro per Bakayoko

di Eleonora Trotta

Cresce l'attesa per l'incontro chiarificatore tra Luka Modric e il presidente del Real, Perez. Il centrocampista croato, a Madrid insieme ai suoi agenti, ha lasciato da poco il centro sportivo del club, dove oggi si è regolarmente allenato. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe esserci già stato un confronto con un rappresentante della società iberica: un vertice interlocutorio, aspettando quello delle prossime ore con Florentino.

Intanto il Milan è in pressing su Bakayoko. Il Chelsea ha dato il via libera alla cessione del centrocampista in prestito con riscatto, stamane Leonardo ha incontrato l'entourage del francese per provare a chiudere la trattativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA