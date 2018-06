Inter, Politano si avvicina. Juventus, visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli

di Eleonora Trotta

L'Inter ufficializza Nainggolan, accelera per Politano, senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e contattato il Sassuolo per provare a chiudere il passaggio dell'attaccante esterno ex Roma. La bozza di intesa, con l'inserimento di alcune contropartite tecniche come Merola e Zappa (si è discusso pure di Rover e Pinamonti), è di 25 milioni di euro. Oggi sono previsti nuovi contatti, i neroverdi sono disposti ad accontentare sia Politano sia Berardi (in orbita Roma), desiderosi di fare il grande salto dopo lunghi corteggiamenti. Il sì del giocatore classe '93, che ha i contorni di un un accordo, risale invece al mese scorso: base di stipendio 2 milioni, durata del contratto quattro o cinque anni.



VISITE CANCELO

A Torino intanto i tifosi si godono l'arrivo di Joao Cancelo. Sbarcato ieri notte all'aeroporto di Caselle insieme all'agente Jorge Mendes, l'esterno portoghese si è presentato stamane alle 9:30 al JMedical per le visite mediche che anticipano la firma del contratto fino al 2023 (3 milioni a stagione). Capitolo partenze: Cerri, valutato sui 13-15 milioni di euro e già trattato sull'Udinese, si avvicina al Genoa; il Chelsea non molla Rugani. Titoli di coda sul Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis sta definendo con il Salisburgo l'affare Lainer (12 milioni di euro).

