Inter, scatto sulla fascia: Vrsaljko è sempre più vicino

di Eleonora Trotta

Luciano Spalletti può sorridere: Sime Vrsaljko, il primo obiettivo della lista per il post Cancelo, si avvicina. Inter e Atletico Madrid stanno definendo in queste ore l'operazione impostata (da tempo) sulla base di un prestito oneroso (circa 6-7 milioni di euro) e diritto di riscatto (15 milioni di euro). L'accordo con l'esterno croato risale invece alle scorse settimane: 4 o 5 anni a circa 2,5/2,8 milioni a stagione.



Attese novità anche a Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è in trattativa con Arias e Sabaly. Il terzino colombiano del Psv è nel frattempo diventato un obiettivo della società di Simeone, mentre il calciatore del Bordeaux domani si sottoporrà a delle visite mediche preventive, per conoscere le sue condizioni fisiche dopo il problema al ginocchio.

