Inter, sogno Modric: il piano del ds Ausilio. Il Napoli insiste per Belotti

di Eleonora Trotta

«Modric può partire solo con un pagamento di 750 milioni di euro». I toni perentori del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non hanno scoraggiato un'Inter a caccia del grande colpo a centrocampo.

Così, il club nerazzurro resta alla finestra, aspettando l'incontro dei prossimi giorni tra il centrocampista croato e la società spagnola. La strategia è nota: in caso di rottura tra le parti, il ds Ausilio è pronto a spedire un'offerta a Perez. È stato, invece, già presentato il contratto quadriennale da circa 8,5 milioni a stagione alla stella croata. Luka Modric, ricordiamolo, potrebbe avere delle agevolazioni fiscali in Italia come Cristiano Ronaldo, nuova stella bianconera. Ma c'è chi non esclude un rinnovo con gli spagnoli o un addio tra un anno o due, per vivere un'esperienza in Cina o America.

Non solo Modric, però, gli emissari nerazzurri valutano altri profili di livello. La volontà è quella di consegnare al tecnico Luciano Spalletti un top del ruolo.

Intanto, il Napoli è in pressing su Andrea Belotti. Dopo la chiacchierata di metà luglio, il club azzurro ha intensificato i contatti per provare a intavolare una trattativa con il Torino, in caso di partenza di un attaccante in rosa. Mertens, per esempio, piace in Premier, mentre Inglese è stato proposto a diverse società.

