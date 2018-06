Inter, sprint per Malcom. Dalbert ai saluti

di Eleonora Trotta

Il pressing prosegue. E presto si farà asfissiante: l'Inter vuole chiudere a stretto giro l'affare Malcom. In settimana, ci sarà l'incontro con il Bordeaux per trovare l'accordo sulle modalità di pagamento. Sul tavolo il prestito a circa 10 milioni più l'obbligo a 30, che il club francese sta seriamente valutando, una volta superate le perplessità delle scorse settimane. Nessun ostacolo, invece, con l'attaccante brasiliano: c'è il sì all'offerta contrattuale da circa 3 milioni a stagione. Oltre a Nainggolan, il ds nerazzurro tratta Mousa Dembélé del Tottenham. Il centrocampista belga ha deciso di approfondire tutte le proposte italiane, prima di accettare eventualmente una delle ricche offerte arrivate dalla Cina.

Per la fascia piace sempre Aleix Vidal, in uscita dal Barcellona e già accostato a Siviglia e Valencia.

Capitole uscite: Dalbert è ai saluti, lo aspetta il Monaco.

Altre operazioni: Srna ha svolto le visite mediche con il Cagliari; la Sampdoria ha ufficializzato Colley. Lo Sporting di Mihajlovic è piombato su Viviano; il Bologna ha bloccato l'attaccante Federico Santander.



