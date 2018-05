Italia, l’azzurro rilancia il mercato: mezza squadra con la valigia

di Eleonora Trotta

Il ritorno al gol di Mario Balotelli in azzurro ha avuto l’effetto calamita sul calciomercato. Le attenzioni delle società italiane e straniere sono cresciute, confortate anche dalla nuova versione di SuperMario, più disponibile e meno insofferente in campo. E mentre il suo agente Raiola continua a proporlo al Napoli (De Laurentiis: «È un grandissimo, ma abbiamo altre priorità»), il Marsiglia di Garcia e il Borussia Dortmund muovono passi concreti per ingaggiarlo. Anche Torino e Parma si erano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO