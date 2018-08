Juve, dopo Higuain via Pjaca e Favilli. Napoli, il preferito di Ancelotti resta Darmian

di Eleonora Trotta

Il calciomercato della Juventus non conosce sosta. Definito il maxi-affare con il Milan, il ds Paratici lavora per accontentare Andrea Favilli e Marko Pjaca. Il giovane attaccante è stato promesso al Genoa (prestito con obbligo, operazione complessiva da 12 milioni di euro), mentre il fantasista croato è al centro di una trattativa molto avviata con la Fiorentina: l'affare include anche il cartellino di Sturaro. L'attenzione a Napoli è puntata, invece, sul prossimo terzino. Come è noto, il preferito di Ancelotti resta il duttile Matteo Darmian, per il quale il club azzurro sta cercando un accordo, complicato, con lo United. Al momento si registra la solita differenza tra l'offerta (prestito con obbligo di riscatto) e la richiesta di quasi 20 milioni di euro. Nella lista ancora Lainer, Henrichs e Malcuit ma è l'italiano a comandare la graduatoria dei laterali: può giocare sia a destra sia a sinistra, dove Ghoulam non dà ancora ampie garanzie.

