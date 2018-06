Juventus, Marotta: «Icardi? Fantacalcio. Higuain? Non ha mai chiesto di essere ceduto»

«Icardi? È una suggestione. Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell'Inter. Le notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma rientra nella fantasia e nel fantacalcio». Il dg della Juventus Beppe Marotta ha commentato così, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo «La fine del calcio italiano», l'ipotesi dell'acquisto di Mauro Icardi, in uno scambio con Gonzalo Higuain. «Higuain è incedibile? I giocatori sono incedibili fino a che non chiedono la cessione - ah proseguito -. Da parte sua, non ci è mai pervenuta alcuna richiesta. Emre Can? Siamo ottimisti, i contatti sono a buon fine, nel giro di una decina di giorni si può concludere. Cancelo? Ottimo giocatore, ma non c'è alcuna trattativa in corso», ha concluso Marotta.



«I giocatori della Juventus sono incedibili fino al momento in cui loro stessi chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain anche se il giocatore è ai mondiali, non è mai pervenuta da parte sua una richiesta in quel senso». L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta smentisce l'addio di Gonzalo Higuain a margine della presentazione di un libro a Milano. Marotta fa anche il punto sul mercato bianconero: «Su Emre Can siamo ottimisti. Diciamo che i contatti con i suoi rappresentanti sono avviati e sono a buon fine, ci auspichiamo che in una decina di giorni si possa arrivare ad una definizione. Cancelo è un ottimo giocatore, nella fattispecie noi siamo alla ricerca di un profilo del genere però in questo momento non c'è nessuna trattativa in corso. Posso dire che è un giocatore interessante». Infine l'ad della Juventus definisce «fantacalcio» un possibile arrivo di Mauro Icardi: «È una suggestione. Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore che è dell'Inter poi notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato, ma tutto questo rientra nella fantasia, nel fantacalcio. Diciamo quel fenomeno che questa estate ci coinvolge più o meno indirettamente».

