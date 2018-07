Juve-Ronaldo, il Manchester United pronto a rilanciare per il portoghse

Il Manchester United tenta il blitz per riportare in Premier Cristiano Ronaldo. È quanto sostiene oggi il quotidiano britannico 'The Sun' secondo il quale l'allenatore José Mourinho assieme al club stanno preparando una controffensiva per portare all'Old Trafford CR7 che sembra invece destinato ad approdare alla Juventus. Già ieri dalla Spagna era stata la rivista 'Don Balon' a ipotizzare questo scenario di mercato spiegando che il Manchester punterebbe a una offerta economica importante. Dell'incarico si sta occupando in prima persona il vicepresidente dei 'Red Devils', Ed Woodward, desideroso di riportare a Manchester il campione portoghese venduto al Real Madrid nel 2009.

