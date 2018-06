Juventus, accelerazione per Cancelo: trattativa con il Valencia

di Alberto Mauro

Possibile accelerazione in serata per Cancelo alla Juventus. La priorità bianconera è sugli esterni, dopo gli addii di Lichtsteiner e Asamoah. Ieri sono arrivate conferme da Marotta («È un ottimo giocatore, siamo alla ricerca di un profilo del genere, ma non c’è alcuna trattativa in corso»), ma il Valencia parte da una valutazione di 40 milioni cash e al momento non accetta contropartite per motivi di cassa. Nel pomeriggio Alemany e Longoria, dg e responsabile area tecnica del Valencia, sono atterrati a Milano dove incontreranno Marotta e Paratici in serata. Sul tavolo il futuro dell’esterno 24enne che avrebbe rifiutato l’offerta del Wolverhampton proprio per aspettare la Juve, rimane solo più da convincere il Valencia.

