Juventus, Asamoah verso l'Inter: pronto un triennale

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Mercato a costo zero e investimenti oculati, senza azzardi. L'Inter osserva la strategia di calciomercato imposta dai vertici di Nanchino, indirizzando le mosse in entrata con un occhio sempre vigile al bilancio. E in tale direzione va letto l'investimento Asamoah. Il ghanese, in scadenza di contratto con la Juve, ha raggiunto un accordo (triennale sui 3/3,5 milioni a stagione) con il ds Ausilio, che potrebbe essere ratificato già nei prossimi giorni. Nonostante gli elogi pubblici dell'allenatore Allegri e una stagione disputata ad elevati livelli, sulla corsia di sinistra, l'ex Udinese lascerà Torino dopo sei anni di successi. I contorni della vicenda sono noti: il club bianconero non proverà a superare la proposta nerazzurra, che si è rivelata la più soddisfacente, nel lungo periodo, per il duttile esterno. Va registrato anche l'interesse di alcune società della Premier (tra cui il Chelsea, club con il quale il suo agente vanta ottimi rapporti), ma a Milano non temono dietrofront o colpi di scena. E lo stesso Spalletti è pronto ad accogliere il versatile 29enne.

