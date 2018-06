Juventus, il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli delle scorse settimane. La Juventus valuta il cartellino del centrale 40 milioni ma, con il tempo, potrebbe abbassare le proprie pretese.



A proposito di prezzi, nel contratto di Emre Can è stata inserita una clausola da 50 milioni di euro valida dal terzo anno e solo per l’estero. Oggi il neo centrocampista bianconero (che indosserà la maglia numero 23 come a Liverpool) si è presentato a Torino per sostenere le visite al JMedical, prima di firmare il contratto in sede alla presenza del presidente Agnelli. Accordo fino al 2022 a 5 milioni più bonus a stagione.

