Juventus, il Chelsea prepara l'offerta da 30 milioni per Rugani

di Eleonora Trotta

Sotto traccia, il Chelsea continua a muovere le sue pedine per Daniele Rugani. Appena sarà ufficiale l'ingaggio di Maurizio Sarri presenterà la prima offerta da 30 milioni alla Juventus, con il sì del centrale classe '94 in tasca. Dal canto suo, il club bianconero punta ad incassarne circa 35, magari con l'inserimento di bonus facili da raggiungere. Lo sponsor principale di questa operazione è ovviamente l'ex tecnico del Napoli che ha già allenato il difensore bianconero a Empoli. Era il biennio 2013-2015 quando Rugani assimilava i meccanisimi difensivi di Sarri e studiava per il grande salto in bianconero (estate 2015). Ora a distanza di tre anni i due potrebbero ritrovarsi a Londra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA