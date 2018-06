Juventus, countdown Cancelo. Sfida Chelsea-Barcellona per Pjanic

di Eleonora Trotta

Plusvalenze e rinnovamento: il refrain dell’estate risuona di continuo nelle stanze di Inter, Juve e Napoli. Una sorta di mantra, uno schema collaudato nel tempo, che permette ai bilanci di sorridere e ai direttori sportivi di operare con maggiore serenità. Così la Juventus conta di incassare a stretto giro quasi 80 milioni dalle cessioni di Rugani (il Chelsea di Sarri offre 30 più bonus), Mandragora (valutato 20, Udinese davanti a Genoa e Monaco) e Sturaro per annunciare l’operazione Cancelo già conclusa con il Valencia (38 milioni) e rilanciare per Golovin. Sul russo anche Blues e United. Intanto Chelsea - vigile pure su Brozovic - e Barcellona si sfidano per Pjanic: 70 milioni la cifra richiesta da Marotta.

L’Inter, che invece ha raccolto quasi 40 milioni con le plusvalenze dei giovani, si appresta ad annunciare l’acquisto di Radja Nainggolan.



INTRIGO PORTIERE

Poi sarà il turno di Malcom, l'affare è quasi concluso: manca l’ok del Bordeaux sulla formula del pagamento, variabile da tenere comunque in considerazione. I due club sono d’accordo sulla cifra di 45 milioni (15+30) e il ds Ausilio ha in cassaforte il sì dell’attaccante brasiliano. Da domani si entrerà nella fase finale.

A centrocampo, oltre al belga, Spalletti conta di avere uno tra Dembélé (piace anche in Cina) e William Carvalho dello Sporting.

Il tema portiere si conferma di stretta attualità a Napoli. Ancelotti attende novità, il tecnico ha fatto sapere che non si accontenterebbe del solo arrivo di Meret (stimato pure dalla Roma), per il quale De Laurentiis ha impostato l’affare con l’Udinese sui 25 milioni di euro più alti bonus. C’è l’esigenza di reperire anche un estremo difensore più affidabile. I nomi? Sirigu, Karnezis e Consigli, per ora E Areola? La prima scelta dell'allenatore di Reggiolo, ma i giallorossi sono in vantaggio. Capitolo uscite: in settimana il City annuncerà Jorginho; Albiol resta molto tentato dalla proposta del Villlarreal, pronto a pagare la sua clausola da 6 milioni.

