Juventus, cresce l'attesa a Torino per lo sbarco di Cristiano Ronaldo

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Domani al via la stagione 2018-2019 della Juventus con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa (adiacente allo Stadium) e la presentazione di Emre Can, ma i pensieri di tutti i tifosi bianconeri sono rivolti esclusivamente a Cristiano Ronaldo. Sarà quasi certamente la settimana del suo sbarco, atteso a Torino da martedì, dopo la Junta Directiva del Real Madrid convocata da Perez per 'ufficializzare' gli obiettivi del post CR7 (Hazard, Neymar, Mbappé, Kane, Lewandoski) e per dare il via libera all'acquisto più importante della storia bianconera. Mancano quindi solo due passaggi: il capitolo finale Ronaldo-Real (con l’annuncio dell’addio e l’assunzione di tutte le responsabilità del caso da parte del portoghese) e l'ultimo accordo, con la mediazione dell'agente Mendes, tra Agnelli e Perez sulla base di 100-120 milioni. Poi non ci saranno più altri ostacoli (nemmeno il PSG e lo United) tra CR7 e la Juve. L’ottimismo bianconero cresce con il passare delle ore, si parla anche di un accordo non ufficiale già firmato in mano alla dirigenza juventina, mentre gli abbonamenti allo Stadium hanno registrato un boom nonostante il rincaro medio di circa il 30%.







Oggi intanto primi test al JMedical – senza i giocatori che hanno partecipato al Mondiale - e la lista dei convocati di Allegri: Alex Sandro, Audero Emil, Barzagli Andrea, Beltrame Stefano, Bernardeschi Federico, Beruatto Pietro, Cancelo Joao, Caldara Mattia, Chiellini Giorgio, Clemenza Luca, Del Favero Mattia, Del Sole Ferdinando, De Sciglio Mattia, Di Pardo Alessandro, Emre Can, Fagioli Nicolò, Favilli Andrea, Fernandes Leandro, Macek Roman, Magnani Giangiacomo, Marchisio Claudio, Oliveira Da Silva Rogerio, Padovan Stefano, Pereira Matheus, Perin Mattia, Pinsoglio Carlo, Pjanic Miralem, Rugani Daniele, Sturaro Stefano. Mentre Spinazzola e Kastanos proseguiranno il loro programma di recupero.

