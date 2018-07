â€‹Juventus-Cristiano Ronaldo, questione di giorni

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Il 6 luglio 2009, davanti a 80 mila tifosi in delirio, il Real Madrid presentava quello che in nove anni sarebbe diventato il suo simbolo, dopo 15 trofei e 451 reti con la maglia Blanca è tempo di nuove sfide. Cristiano Ronaldo vuole sposare presto il progetto Juve, l’unica opzione realmente considerata nell’ultimo periodo. L’intesa con il presidente Agnelli (30 milioni a stagione per i prossimi 4 anni) è da considerarsi blindata, tanto che si sussurra già di un preaccordo firmato con visite svolte in gran segreto, in Germania. C’è la convinzione di poter chiudere a stretto giro l’affare: 100 i milioni offerti dal dg Marotta alle merengus, che potrebbero diventare 120-130. A Madrid sono così già concentrati sul post Cr7. Nella lista stellata figurano i nomi di Mbappé, Neymar, Kane e Lewandoski. Florentino Perez, alle prese con l’ennesima patata bollente dopo l’addio inaspettato di Zidane, l’esonero a sorpresa di Lopetegui dalla Spagna, ne parlerà martedì al consiglio di amministrazione del club: in agenda anche la partenza del fenomeno portoghese. Il presidente della Casa Blanca chiede al calciatore di assumersi pubblicamente la responsabilità dell’addio.

