Juventus, Marotta: «Emre Can? Chiudiamo in dieci giorni»

di Alberto Mauro

Beppe Marotta detta la linea del mercato, blindando i pezzi da 90 della rosa e aprendo ai tre possibili nuovi tasselli della Juventus 2018/2019. "Emre Can? Sono ottimista, nel giro di 10 giorni l’operazione si potrà definire. L’erede naturale di Buffon è Szczesny, ma ci servono due portieri all’altezza, Perin risponde alle esigenze di alta caratura, ma da lì a dire che abbiamo intavolato una trattativa ne passa. Darmian? Può rientrare in quelle opportunità di cui andiamo sempre alla ricerca”.



La politica aziendale per le uscite è sempre la stessa: per essere ceduto un giocatore deve esprimere la precisa volontà di voler lasciare la Juve. “Mandzukic? Quando qualcuno chiede di andare via cerchiamo di accontentarlo, non registriamo alcuna presa di posizione di questo genere, Mario sarà un nostro giocatore per l’anno prossimo. Alex Sandro? Sono già in corso contatti con quasi tutti i giocatori della rosa, con i procuratori di Alex Sandro ci vedremo la prossima settimana, è auspicabile un prolungamento di contratto. La posizione di Dybala è definita, è un giocatore su cui abbiamo riposto fiducia, e ne siamo molto contenti, contrattualmente abbiamo già prolungato e definito la sua posizione l’anno scorso. Higuain? Nessuno giocatore è sul mercato se non ce lo chiede espressamente. Al momento non ci sono allarmismi per Gonzalo, se dovessero arrivare richieste non le prenderemo in considerazione. Ancora meno per Douglas Costa; abbiamo un’opzione per riscattarlo, oggi è del Bayern ma lo riscatteremo sicuramente, e sicuramente sarà con noi la prossima stagione”.



Due nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi, Morata e Pogba: “Morata è tornato di attualità, molti ex hanno un grande ricordo della Juve e la voglia di riassaporare il clima juventino, ma sono voci. Non voglio illudere nessuno, abbiamo un attacco di grande caratura non dobbiamo puntellare nulla. Pogba? Fantamercato, lui stesso ha espresso grande ammirazione per la Juve ma i valori di trasferimento e ingaggio sono distanti dai nostri parametri”. Ultime battute su Milinkovic Savic “E’ un grande talento, considerati i valori di mercato noi non ci avventuriamo su questa pista” e Ancelotti. “E’ una scelta ponderata del Napoli, ho appreso la notizia dalla stampa”.

