Juventus, Marotta rilancia per Golovin

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Giorni di cessioni a Torino, giorni di conti, quelli necessari per il tesoretto da reinvestire sul calciomercato. Il cash per Aleksander Golovin, tra gli obiettivi a centrocampo, potrebbe arrivare così dalle vendite di Sturaro (Eintracht Francoforte, West Ham e Everton tra le opzioni) e Mandragora (Monaco o Genoa). Per entrambi, la Juventus chiede circa 20 milioni di euro, mentre la valutazione di Pjaca passa dalla vetrina del Mondiale, dove è impegnato con la sua Croazia. In partenza anche Cerri e Favilli: venerdì il giovane attaccante ha firmato il contratto con i bianconeri fino al 2023.





Il prezzo di Aleksander Golovin fissato dal Cska è sui 25 milioni, ma dopo l’ottima prestazione del classe ’96 nell’esordio contro l’Arabia Saudita, il club di Mosca punta a scatenare un’asta internazionale. Dal canto suo il dg Beppe Marotta, forte del sì del calciatore, spera di poter conservare la posizione di vantaggio e di ridurre, mediante l’attività diplomatica di un noto intermediario, la distanza economica con la società russa. Aumenta intanto l’attesa per lo sbarco di Emre Can, programmato tra giovedì e venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA