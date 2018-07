Milan, Bonucci verso la Juventus: nuovo vertice con l'agente di Caldara

di Eleonora Trotta

Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds Paratici e l'agente del difensore bianconero Giuseppe Riso: un ulteriore segnale sulla volontà di valutare la cessione del centrale al Milan, dopo le proposte arrivate da Borussia e Premier. Il colloquio è durato circa due ore: al momento manca l'accordo sulla valutazione. E Higuain? Il Pipita resta nei discorsi tra Milan e Juve, ora bisognerà trovare l'intesa sull'ingaggio (l'attuale contratto con i bianconeri è da 7,5 milioni a stagione) e capire le intenzioni del Chelsea, a Milano in questi giorni. Va monitorata così pure la situzione di Alvaro Morata, da tempo obiettivo dei rossoneri.



Passando al Napoli, arrivano conferme sulla chiusura vicina per il passaggio di Santiago Arias (11,5 più bonus). Il terzino colombiano del Psv, già seguito dai bianconeri, ha avuto l'ok dal suo club per trovare l'accordo totale con la società di De Laurentiis. L'alternativa è Sabaly del Bordeaux. Ochoa e Bardi restano invece i due nomi per la porta.

