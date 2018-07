Juventus, Pjaca al passo d'addio: la Samp prova il sorpasso sulla Fiorentina

di Eleonora Trotta

Marko Pjaca è al passo d'addio. Dopo l'esperienza in prestito allo Schalke 04, il trequartista croato lascerà la Juventus, per proseguire (probabilmente) in Italia il suo percorso di crescita. Ma solo nelle prossime ore si conoscerà la nuova destinazione: è in atto infatti un duello tra la Sampdoria (in leggero vantaggio) e la Fiorentina per aggiudicarsi le sue prestazioni. Oggi il fantasista, accompagnato dal suo procuratore Marko Naletilic, ha incontrato il ds Paratici a Milano per approfondire le proposte dei due club. Pochi minuti dopo, il dirigente bianconero ha avuto un colloquio con Walter Sabatini, responsabile dell'area tecnica dei blucerchiati e storico estimatore del classe '95. La decisione finale è rimandata alle prossime ore. Pjaca è combattuto, ma l'ex ds giallorosso spera di convincerlo presto.

